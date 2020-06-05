«Вопрос решён, я остаюсь работать». В мэрии Нижнего Тагила решили не увольнять директора школы № 4 из-за потушивших Вечный огонь подростков

Директора школы № 4 Владимира Саламатова не будут увольнять из-за подростков, которые залили водой Вечный огонь на площади Славы в конце мая. Решение было озвучено сегодня, 5 июня, в управлении образования Нижнего Тагила.

Ранее чиновники предложили мужчине написать заявление об уходе с должности руководителя учреждения по собственному желанию или по соглашению сторон. Своё окончательное решение он должен был озвучить утром в стенах управления образования. Владимир Саламатов увольняться раньше времени отказался (его трудовой контракт действует до конца года). В итоге чиновниками было принято решение оставить тагильчанина в должности директора. Владимир Саламатов попросил АН «Между строк» передать слова благодарности всем, кто поддержал его в непростой ситуации.

«Я, Саламатов Владимир Игоревич, директор школы № 4, выражаю огромную благодарность всем, кто поддержал меня, нашу школу в эту трудную минуту. За последние дни было много обращений родителей, учеников, выпускников школы, жителей Нижнего Тагила (и не только) в мою поддержку. Они откликнулись на нашу проблему, встали на защиту. Очень большую помощь оказали в средствах массовой информации, социальных сетях. Было сказано столько добрых слов о школе, обо мне. Я, как никогда, увидел, что моя работа полезна, что я работаю не зря. Почувствовал прилив сил. Вопрос решён, я остаюсь работать. Всем огромное спасибо!» — сказал директор школы № 4.

Отдельные слова благодарности Владимир Саламатов выразил также председателю городского профсоюза работников образования Людмиле Кузнецовой, депутату Госдумы от Нижнетагильского округа Алексею Балыбердину и своим коллегам.

В школе № 4 АН «Между строк» сообщили, что накануне в учреждении проходила проверка, организованная местным управлением образования. Специалисты областного министерства провели соответствующие мероприятия ещё в понедельник, 1 июня.

29 мая двое семиклассников школы № 4 залили водой Вечный огонь на площади Славы ради эксперимента, позже их личности были установлены. Видео с камер наружного наблюдения, где видно, как подростки тушат пламя, разлетелось по региональным и федеральным СМИ.

Сотрудники и выпускники школы № 4 сочли наказание в виде увольнения директора школы излишне суровым и несправедливым, поэтому выступили против. Они направили обращение мэру Владиславу Пинаеву (его подписали 43 сотрудника школы), а также записали видеообращение.

Владимира Саламатова поддержал депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин и ещё сотни жителей города. Активисты местного отделения КПРФ создали на сайте Change.org петицию в защиту директора. Её подписали уже более 250 человек.

Владимир Саламатов отработал в школе № 4 без малого 40 лет. Из них в роли директора — 31 год. За это время он выпустил сотни учащихся. Некоторые из них позже вернулись в школу, чтобы работать плечом к плечу именно с Владимиром Игоревичем. Учителя и выпускники характеризуют директора школы как высококвалифицированного и опытного профессионала, соответствующего своей должности. По их словам, ему всегда удаётся найти подход к детям и их родителям. Для коллег Владимир Саламатов является образцом справедливости, честности и благородства.

Отметим, Вечный огонь на площади Славы уже не раз становился жертвой игр подростков. Но никогда к директорам образовательных учреждений не применялось такое суровое наказание, как увольнение. Особенно непонятен был коллективу такой жест со стороны управления образования сейчас, когда школьники находятся на дистанционном обучении и должны соблюдать режим самоизоляции. Что касается семиклассников, которые залили пламя водой, то они, по словам учителей, уже полностью раскаялись в произошедшем.