В Нижнем Тагиле коллектив школы № 4 выступил против увольнения директора из-за затушивших Вечный огонь подростков (ВИДЕО)

Сотрудники и выпускники школы № 4 на Вагонке выступили против увольнения своего директора Владимира Саламатова из-за затушивших Вечный огонь подростков. Двое учащихся 7-го класса этого образовательного учреждения залили водой пламя на площади Славы в конце мая. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а информация о нём разлетелась по многим региональным и федеральным СМИ. После этого с директором школы Владимиром Саламатовым, по словам его коллег, состоялся серьёзный разговор. В управлении образования Нижнего Тагила мужчину попросили написать заявление об уходе с поста руководителя учреждения по собственному желанию или по соглашению сторон. Учителя школы сочли такое наказание излишне суровым и несправедливым, поэтому выступили против увольнения Владимира Саламатова.

Владимир Саламатов отработал в школе № 4 без малого 40 лет. Из них в роли директора — 31 год. За это время он выпустил сотни учащихся. Некоторые из них позже вернулись в школу, чтобы работать плечом к плечу именно с Владимиром Игоревичем.

«Я являюсь выпускницей этой школы, — говорит Наталья Шерсткова. — Владимир Игоревич учил меня физкультуре. Он человек ответственный, сдержанный, правильный. И поэтому после выпуска я пришла работать именно в эту школу. Сейчас преподаю ОБЖ. Владимиру Игоревичу всегда удаётся найти подход к детям. Если какие-то трудности возникают, то он приходит на классный час и сложившуюся ситуацию мы рассматриваем уже все вместе. Я лично считаю, что очень несправедливо наказывать так человека, который столько сил вложил в образование нашей четвёртой школы».

По словам руководителя школьного музея Натальи Пономарёвой и её коллег, благодаря Владимиру Саламатову в школе был организован не один важный проект, направленный на воспитание чувства патриотизма у детей и подростков. В этом году учащиеся принимали участие в акции «Окна Победы», а также в конкурсе плакатов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне. Несколько таких плакатов, созданных воспитанницей школы № 4, сейчас висят в центре Дзержинского района.

«Не нужно судить о школе и нашем коллективе по единичному факту, — говорит учитель истории и обществознания Наталья Пономарёва. — В нашей школе функционирует музей, очень богатое музейное движение, и все учебные проекты по гражданско-патриотическому воспитанию реализуются под руководством Владимира Игоревича. Они в городе достаточно известны. Поэтому хотелось бы сейчас предостеречь всех от необдуманных решений. Нужно сначала всё взвесить, а уже потом принимать справедливое решение по данному факту. Мы, учителя школы, сейчас очень хотим поддержать своего директора, сильно переживаем за него. Он хороший руководитель и всегда держит руку на пульсе».

«Я в школе работаю уже 8 лет и хочу отметить, что у нас всегда уделялось много внимания именно патриотическому воспитанию, — отмечает учитель английского языка и классный руководитель шестого класса Татьяна Воробьёва. — Последние классные часы, которые проводились в Zoom, были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мне под руководством Владимира Игоревича очень комфортно работать. Он с пониманием относится не только к различным рабочим моментам, которые всегда пропускает через себя, но и к личным проблемам. Всегда может морально поддержать, если это необходимо, и поступает только по совести. Он — человек слова».

Учителя школы отмечают, что Вечный огонь на площади Славы уже не в первый раз становится жертвой игр подростков. Но ещё ни разу к директорам образовательных учреждений не применялось такое суровое наказание, как увольнение. Особенно непонятен коллективу такой жест со стороны управления образования сейчас, когда школьники находятся на дистанционном обучении и должны соблюдать режим самоизоляции.

Чтобы добиться сохранения за Владимиром Саламатовым поста директора, сотрудники школы № 4 написали обращение на имя главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. В документе говорится, что руководитель образовательного учреждения является для коллег образцом справедливости, честности и благородства. Учителя просят мэра разобраться в сложившейся ситуации и прислушаться к мнению коллектива. За несколько дней обращение подписали 43 человека.

Напомним, семиклассники, залившие Вечный огонь на площади Славы, были задержаны сотрудниками полиции. В случившемся разбирались инспекторы ПДН. По словам учителей, ранее подростки никогда не совершали подобных поступков и хорошо учились. Один из них в начальных классах не просто получал пятёрки, но и являлся примером для других. Семьи учеников также нельзя назвать неблагополучными. Педагоги винят в произошедшем подростковый возраст и гормональные сбои. Они нашли аккаунты школьников в соцсетях и узнали из них, что те не хотели тушить пламя, «они думали, что если нальют туда водички, то огонь всё равно будет гореть, он не погаснет».

В ближайшее время в школе пройдут дополнительные мероприятия патриотического характера. С семьями затушивших огонь подростков проведут беседы.