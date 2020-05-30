Полиция Нижнего Тагила задержала подростков, потушивших Вечный огонь на площади Славы

Сотрудники полиции установили подростков, затушивших накануне Вечный огонь на площади Славы в Дзержинском районе, сообщили АН «Между строк» в полиции. Злоумышленниками оказались учащиеся 7-го класса школы № 4. Одного из них, 14-летнего подростка, инспекторы ПДН задержали по приметам в Пионерском сквере, он был в той же серой толстовке с капюшоном, что и на видео. Позже установили его 13-летнего приятеля, который лил воду из бутылки на огонь. В настоящее время оба доставлены в отдел полиции, инспекторы ПДН разбираются в случившемся.

Напомним, вечером 29 мая неизвестные молодые люди залили водой Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как двое подростков поднимаются на пьедестал и заливают огонь водой из пластиковой бутылки, а после ретируются. Проходящие мимо выпускники с красными лентами пытаются догнать злоумышленников.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Вандализм». Раскрытие дела находится на личном контроле у прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.