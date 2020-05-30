СК возбудил уголовное дело о вандализме у Вечного огня в Нижнем Тагиле

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту вандализма у Вечного огня в Нижнем Тагиле. Напомним, накануне вечером два подростка залили водой Вечный огонь на площади Славы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как два парня поднимаются на пьедестал и заливают огонь водой из пластиковой бутылки, а после ретируются. Проходящие мимо выпускники с красными лентами пытаются догнать злоумышленников.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм). В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, причастного к нему лица, а также на сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.