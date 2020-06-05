Депутат Госдумы Алексей Балыбердин и ещё сотни тагильчан выступили против увольнения директора школы №4 из-за потушивших Вечный огонь подростков

На сайте Change.org появилась петиция в защиту директора школы № 4 Владимира Саламатова, ученики которой потушили Вечный огонь на площади Славы в конце мая. Чтобы не допустить увольнения руководителя образовательного учреждения, тагильские активисты КПРФ адресовали петицию президенту Владимиру Путину, министру просвещения РФ и губернатору Свердловской области.

«Мы, жители Нижнего Тагила, выступаем в защиту директора МБОУ СОШ № 4 Саламатова Владимира Игоревича, которому управлением образования города Нижний Тагил предложено расторгнуть трудовой договор. Требуем оставить директором МБОУ СОШ № 4 города Нижний Тагил Саламатова Владимира Игоревича и предпринять необходимые меры к сотрудникам управления образования города Нижний Тагил, а также администрации Нижнего Тагила», — говорится в петиции.

Петицию на Change.org подписали за несколько часов уже более 250 человек. Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин, в свою очередь, также направил обращения министру образования Свердловской области Юрию Биктуганову и главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. В них он попросил учесть мнения общественности и трудового коллектива при принятии окончательного решения.

«Ко мне в соцсети “ВКонтакте” обратились родители с просьбой помочь оставить директора на своей должности и не сваливать всю вину за проступок учеников на одного человека. Я пообщался с представителями коллектива школы, родителями, профсоюзом образования Нижнего Тагила. Все характеризуют Владимира Игоревича только с положительной стороны и считают его увольнение необоснованным. Эта позиция полностью коррелируется с моей. Я также считаю, что воспитание, в том числе и патриотическое, должно в первую очередь идти из семьи, а уже потом из школы», — написал Алексей Балыбердин на своих страницах в соцсетях.

После того как два семиклассника школы № 4 залили водой Вечный огонь на площади Славы, управление образования предложило директору образовательного учреждения Владимиру Саламатову написать заявление об уходе с должности по собственному желанию или по соглашению сторон. Сотрудники и выпускники образовательного учреждения сочли такое наказание излишне суровым и несправедливым, поэтому выступили против увольнения Владимира Саламатова. Они направили обращение мэру Владиславу Пинаеву (его подписали 43 сотрудника школы), а также записали видеообращение.

Накануне, 4 июня, ситуацию прокомментировал мэр Владислав Пинаев.

«Сейчас идёт проверка министерства образования. Важно понять, какая работа велась в школе, какие мероприятия проводились, — отметил Владислав Пинаев. — Пока [Владимиру Саламатову] никто ничего не говорил. Работодатель в лице управления образования вправе не продлять [трудовой договор, который действует до конца 2020 года]. Сочтут должным — продлят. Надо посмотреть, какая работа действительно велась в школе. Никто не снимал ответственности за патриотическую подготовку. И это вне зависимости от того, что сейчас дистанционное обучение. Есть обязанности, есть заместитель, который непосредственно за это направление отвечал».

Владимир Саламатов планировал доработать директором школы № 4 до конца 2020 года, как того и требует трудовой договор. Необходимо было подготовить образовательное учреждение к новому учебному году, наладить некоторые рабочие процессы. Но «инцидент с подростками всё перечеркнул, директора решили принести в сакральную жертву», отмечают учителя школы.

Владимир Саламатов отработал в школе № 4 без малого 40 лет. Из них в роли директора — 31 год. За это время он выпустил сотни учащихся. Некоторые из них позже вернулись в школу, чтобы работать плечом к плечу именно с Владимиром Игоревичем. Учителя и выпускники характеризуют директора школы как высококвалифицированного и опытного профессионала, соответствующего своей должности. По их словам, ему всегда удаётся найти подход к детям и их родителям. Для коллег Владимир Саламатов является образцом справедливости, честности и благородства.