Мэр Нижнего Тагила наградил сотрудников музея-заповедника памятными знаками и грамотами

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил почётными грамотами сотрудников Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Поводом для награждения стала работа музейщиков в формировании заявки на присвоение Тагилу звания «Город трудовой доблести».

Награждение состоялось накануне на Демидовской даче, сообщает пресс-служба мэрии. Грамоты из рук главы получили руководитель научно-методического центра Альфия Фахретденова, заместитель директора по научной работе Ирина Матвеева, научный сотрудник Дарья Симонова. Грамотами и памятными знаками из золота, добытого со дна реки Тагил, награждены заведующий историческим отделом Сергей Старков, научный сотрудник исторического отдела Мария Габтрахманова и директор музея-заповедника Эльвира Меркушева.

«Искренне благодарю вас за ту громадную работу, которую вы провели. В столь короткие сроки и так качественно подготовить заявку – это дорогого стоит. Теперь с этим званием город будет жить всегда», – заявил мэр.

Участники награждения отметили, что при формировании заявки опирались на материалы, собранные поколением музейщиков 40-годов прошлого века. Когда заканчивалась война, начали собирать экспонаты. Тогда, в 1944 году, был снят знаменитый кинофильм «Город Н». Именно эти материалы стали основой для работы музейщиков XXI века. Готовя заявку, сотрудники музея сделали десятки запросов на предприятия, в архивы и музеи страны.

«Мы гордимся, что именно нашему поколению и нам, удалось принять непосредственное участие в работе по подготовке материалов для выдвижения города на почётное звание. Мы гордимся тем, что мы победили. Гордимся тем, что работаем в таком музее и живём в таком городе», – завила на торжественной церемонии директор музея-заповедника Эльвира Меркушева.

На встрече с работниками музея на Демидовской даче Владислав Пинаев рассказал, что в ближайшее время в городе будет установлена памятная стела, а во всех электричках и поездах по прибытию на станцию «Нижний Тагил» будет объявление о звании.

Напомним, решение о присвоении Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести» было озвучено 2 июля в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое проводил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию мероприятия организовали на экране на Театральной площади. На следующий день в честь события над акваторией Тагильского пруда прогремел салют.