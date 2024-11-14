В Нижнем Тагиле сотрудники «Водоканала-НТ» не смогли оперативно устранить аварию из-за «закатанного в асфальт» колодца

В Нижнем Тагиле рабочие аварийной бригады «Водоканала-НТ» накануне столкнулись с неожиданной проблемой. 13 ноября в районе улицы Тагилстроевской, 1б (школа № 81) произошла авария на сети холодного водоснабжения диаметром 300 мм. Под отключение попали также несколько домов рядом с образовательным учреждением. Как сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации, в этот же день на место аварии оперативно выехали слесари аварийно-восстановительных работ.

«В ходе осмотра места утечки они обнаружили, что колодец, в котором можно отключить только один объект (школу № 81), где произошла авария, открыть невозможно. Подрядная организация “УБТ-Сервис”, которая производила благоустройство дорожного полотна, закатала в асфальт наш колодец. Из-за этого пришлось отключить часть домов ГГМ и начать раскопку только сегодня, 14 ноября», — отметили в «Водоканале-НТ».

На данный момент авария устранена.

Отметим, что ремонт дорожного полотна на улице Тагилстроевской проводился в 2023 году «УБТ-Сервис» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В «УБТ-Сервис» информацию о «замурованном» колодце опровергают. На фотографиях, присланных сотрудниками «УБТ-Сервис», видно, что люк колодца был не под асфальтом, а под слоем утрамбованного снега.

«Сообщаем, что “закатанных в асфальт” колодцев на улице Тагилстроевской не было и нет. В процессе выполнения ремонтных работ на данной улице все колодцы были проверены, отремонтированы и установлены в соответствии с согласованной схемой, утверждённой “Водоканалом-НТ”. Мы готовы сотрудничать с ООО “Водоканал-НТ” и предоставлять необходимую информацию для оперативного устранения возникших проблем», — отметили в подрядной организации.