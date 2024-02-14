В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя автобуса

В Нижнем Тагиле госавтоинспекторы в ходе профилактических мероприятий выявили многочисленные нарушения в работе городского общественного транспорта. Подробности рейда, который проходил на территории города и Пригородного района, АН «Между строк» рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В течение четырёх дней, с 5 по 8 февраля, сотрудники ГИБДД проверили 274 автобуса. Особое внимание инспекторы уделяли техническому состоянию автомобилей, а также достоверности документов. В результате проверки было выявлено 75 нарушений ПДД. Наиболее популярное нарушение среди водителей нижнетагильских автобусов — управление транспортным средством с неисправностями, запрещающими эксплуатацию автомобиля. В частности, двое правонарушителей передвигались на автобусах с неисправной тормозной системой. В момент проверки один из них двигался на Тагилстрой, второй курсировал по Вагонке. Водители были отстранены от работы на маршрутах, а техника отправлена на штрафстоянку. В отношении должностных лиц, допустивших выход таких автобусов на линию, проводится проверка, отметили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Кроме того, один из водителей пригородного общественного транспорта, 58-летний мужчина, был уличён в управлении автобусом в пьяном виде. На него был составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ. Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.