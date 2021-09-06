В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД поймали 19 водителей, которые перевозили детей с нарушением ПДД

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 6 сентября в рамках рейда Единого дня безопасности провели проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями при перевозке детей, сообщает отдел пропаганды ведомства.

За время проведения профилактического рейда сотрудниками ГИБДД выявлено 19 фактов нарушений правил перевозки детей. В отношении водителей, перевозивших своих детей с нарушениями требований Правил дорожного движения, были составлены административные материалы по части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.

«С начала 2021 года на территории города Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В 11 из них пострадали юные пассажиры. В ходе профилактического рейда сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, в салоне которых находились дети. Госавтоинспекторы рассказывали водителям о необходимости использования детских удерживающих устройств, о том, как правильно установить детское кресло, и к чему может привести неправильная перевозка детей. Ведь в большинстве случаев именно детское кресло спасает жизнь ребёнку. Уважаемые водители, управляющие транспортным средством, в котором находятся дети: помните, что вы отвечаете не только за себя, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров и поэтому должны быть ещё более внимательными и осторожными!» — отметили в ГИБДД.