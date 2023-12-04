В Нижнем Тагиле сотрудники Центра защиты населения спасли провалившегося под лёд рыбака (ВИДЕО)

В минувшее воскресенье спасатели Центра защиты населения вызволили провалившегося под лёд рыбака. Инцидент произошёл на Тагильском пруду в 100–150 метрах от берега, в районе детского дома № 1.

Другой рыбак, находившийся неподалёку, заметил попавшего в беду любителя подлёдного лова и вызвал спасателей. Специалисты оперативно прибыли на место и вытащили мужчину из воды, после чего передали его в руки медиков скорой помощи, рассказал журналисту АН «Между строк» директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Копёркин.

«Наши ребята быстро сработали и оперативно прибыли на место. Мужчина на момент приезда спасателей уже 20–30 минут находился в воде. Обычно, чтобы человек начал погибать, хватает 10–15 минут. Рыбака удалось спасти и передать медикам скорой помощи. Сейчас толщина льда на пруду всего 2 сантиметра, ещё около 10 — это прослойка из снега с водой, которая вводит многих в заблуждение. Выход на лёд по-прежнему опасен! Мы ежедневно проводим профилактические мероприятия и предупреждаем тагильчан об опасности. Сейчас наконец установилась стабильная минусовая температура, но безопасной толщины лёд достигнет минимум через неделю», — рассказал Сергей Копёркин.