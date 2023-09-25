В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от телефонных мошенников 

В Нижнем Тагиле сотрудница банка Ольга Фофанова спасла пожилую женщину от телефонных мошенников. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», старшего менеджера по обслуживанию банка сразу насторожило поведение тагильчанки. Будучи информированной о схемах мошенничества, девушка поняла, что клиентка на связи со злоумышленниками, которые внушили ей, что необходимо обналичить деньги и переложить их на якобы безопасные счета через банкомат. Чтобы предотвратить мошенничество, девушка сразу же позвонила сотрудникам полиции.

«Женщина находилась в отделении банка продолжительное время, при этом никаких операций не выполняла. К ней неоднократно подходили сотрудники банка, предлагая помощь, но каждый раз пенсионерка уверяла, что она не нуждается в их услугах. Ольга проявила настойчивость, решив уточнить причину её ожидания, но женщина тут же засобиралась и покинула отделение банка. Через некоторое время она снова вернулась, но в этот раз уже разговаривала по телефону», — отмечают в полиции.

В ведомстве оперативно отреагировали на сообщение старшего менеджера и направили в банк ближайший патрульный экипаж. В разговоре с полицейскими пенсионерка призналась, что благодаря действиям Ольги удалось предотвратить её личную трагедию, так как сумма, которую она чуть не перевела мошенникам, стала бы для нее значительным ущербом.

Сотрудницу банка наградили благодарственным письмом, цветами и ценным подарком от имени начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова.

Полиция напоминает, что сотрудники правоохранительных органов, банковских организаций и государственных учреждений никогда не звонят гражданам с сообщениями о сомнительных операциях и не предлагают оформить кредит. Можно легко определить, когда звонят мошенники: они всегда торопят, не дают возможности всё обдумать, предлагают спасти сбережения и перевести их на «безопасный» счёт, установить приложения для удалённого доступа.