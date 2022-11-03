В Нижнем Тагиле состоялась презентация книги «835 дней на Нижнетагильской земле»

В Нижнем Тагиле презентовали книгу «835 дней на Нижнетагильской земле» (12+), приуроченную к 300-летнему юбилею города и 10-летию Нижнетагильской епархии. На торжественной встрече, состоявшейся в музее-усадьбе «Демидовская дача», присутствовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также глава города и прихожане епархии.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в процессе подготовки материалов было собрано более 800 фотографий, около десятков видеозаписей, любительских аудиозаписей выступлений и проповедей митрополита. В издании представлены проповеди и речи Преосвященного Евгения, епископа Нижнетагильского и Невьянского (ныне — митрополита Екатеринбургского и Верхотурского). Текст легко читаем и доступен для понимания детям от 12 лет.

Инициаторами проекта выступили настоятельница Скорбященского женского монастыря игуменья Мария и заведующая архивом монастыря Вера Чемезова. На презентации книги директор образовательного учреждения Оксана Михневич отметила, что в своих беседах митрополит очень мудро и точно объяснял детям важные темы, которые их волнуют. Средства, вырученные от продажи книги, будут направлены на восстановление Скорбященского женского монастыря.

Напомним, в августе в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» презентовали книгу-фотоальбом под названием «Нижний Тагил. 300 лет на службе Отечеству» (12+). Альбом создан командой музея по заказу администрации города.