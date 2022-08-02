Музейщики презентовали книгу, посвящённую 300-летней истории Нижнего Тагила

В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» накануне состоялась презентация книги-фотоальбома «Нижний Тагил. 300 лет на службе Отечеству» (12+). Альбом создан командой музея по заказу администрации города.

Автор концепции издания, руководитель научно-методического центра Нижнетагильского музея-заповедника Альфия Фахретдинова рассказала, чем отличается новая книга от предыдущих юбилейных:

«В этот раз мы вышли из рамок краеведения и попытались показать, что такое Нижний Тагил на карте страны, чем знаменит Тагил, как он участвовал в крупных, масштабных проектах страны, как он поддерживал страну в тяжёлое время, в годы Великой Отечественной войны, каков его вклад. Такова была наша задача, и с этой задачей авторы, я считаю, справились».

Как сообщает пресс-служба мэрии, издание состоит из 11 тематических глав, отражающих главные вехи истории с 1722 года до наших дней. На страницах представлены фотографии, архивные данные о зарождении на Урале металлургической империи Демидовых, продвижении на мировых рынках марки железных изделий «Старый соболь». Отдельные главы посвящены роли Нижнего Тагила в Великой Отечественной войне и присвоении почётного звания «Город трудовой доблести». Также авторы отметили вклад тагильских предприятий в освоение космического пространства, строительство БАМа и Транссиба, упомянули инженеров и изобретателей, деятелей культуры и спорта, врачей и учёных, имена которых вошли в отечественную и мировую историю. Современному этапу жизни города отведены две последние главы.

Для широкого круга читателей фотоальбом будет доступен в печатном и электронном виде. Несколько экземпляров будет храниться в Центральной библиотеке и её филиалах, а также в школьных библиотеках.