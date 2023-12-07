В Нижнем Тагиле состоится творческая встреча с автором Тотального диктанта — 2024 писательницей Анной Матвеевой

В Нижнем Тагиле в креативном кластере SAMORO.doc 19 декабря состоится творческая встреча с Анной Матвеевой, автором Тотального диктанта — 2024, писательницей и журналисткой, финалисткой премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» (16+).

Она является автором нашумевшей повести «Перевал Дятлова» (16+), романа «Завидное чувство Веры Стениной» (16+), сборников рассказов «Подожди, я умру — и приду» (16+), «Девять девяностых» (16+), «Катя едет в Сочи. И другие истории о двойниках» (18+), книги о музах известных художников «Картинные девушки» (16+).

По окончании встречи пройдёт автограф-сессия. Организаторы предупреждают, что регистрация на мероприятие будет закрыта по достижении 60 участников.