В Нижнем Тагиле сократили количество рейсов маршрута № 17

Мэрия Нижнего Тагила сократила количество рейсов маршрута № 17 КДК «Современник» — проходная НТИИМ. Причины, по которым произошли изменения, замначальника управления горхозяйством Михаил Сёмин оперативно назвать затруднился, а в пресс-службе мэрии посоветовали сделать официальный запрос.

Напомним, ранее тагильчане жаловались на перебои в работе маршрута № 17. На аппаратном совещании 31 мая глава города Владислав Пинаев распорядился решить проблему в течение недели.

Новое расписание будет действовать с 10 июня.