Пинаев дал чиновникам неделю на решение проблемы с нехваткой автобусов на 17-м маршруте

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня, 31 мая, на аппаратном совещании распорядился решить проблему с нехваткой автобусов на 17-м маршруте. С 29 мая изменился график движения транспортных средств от «Современника» до Старателя (проходная НТИИМ). При этом вместо 12 пассажирских «Газелей» на маршрут вышли 2 автобуса ПАЗ.

«Мы маршрут привели в соответствие с конкурсной документацией, — сообщил на совещании в мэрии замначальника управления горхозяйством Михаил Сёмин. — Там сейчас по утверждённому расписанию работают два пазика. Расписание мы разместили во вторник. Специалисты управления мониторят ситуацию на предмет того, достаточно пазиков или нет».

Градоначальник отметил, что после изменения графика движения и замены «Газелей» автобусами в мэрию Нижнего Тагила стали поступать жалобы от недовольных жителей города. Он потребовал решить возникшую проблему в ближайшее время.

«Вы в отдел по обращению с гражданами сходите и почитайте сами сайт “Городской контроль”. Здесь не надо быть особым специалистом, чтобы понять, что проблема есть. Посмотрите, что пишут после вашего приведения в соответствие. Кому это соответствие нужно и кто такие решения принимал — вот в чём вопрос. Срок — неделя. Давайте разбирайтесь, анализируйте всё вместе с главой района. И через неделю мне уже не на аппаратном, в рабочем порядке доложите», — поручил Владислав Пинаев.

Напомним, с 24 мая половину парка маршруток № 17у КДК «Современник» — НТИИМ перенесли к железнодорожному вокзалу, чтобы транспорт не мешал пешеходам на остановке в центре. Маршрут автобусов № 17у продлили до «Современника» в сентябре 2018 года.

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