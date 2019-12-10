В Нижнем Тагиле соцвыплаты на приобретение жилья за 12 лет получили 473 молодые семьи

За 12 последних лет социальные выплаты на приобретение жилья получили уже 473 молодые семьи в Нижнем Тагиле. Об этом начальник управления по развитию молодёжной политики мэрии Ирина Еремеева сообщила сегодня, 10 декабря, депутатам профильной думской комиссии. Сейчас в списке желающих получить соцвыплату находятся ещё 544 семьи.

В этом году свидетельства о праве получения денег на приобретение жилья выдали 30 супружеским парам, 13 из них являются многодетными. Всего в список участников подпрограммы в 2019 году было включено 113 семей. Выделили из федерального, областного и местного бюджетов только 35,5 млн рублей.

Срок действия каждого свидетельства — 7 месяцев с даты выдачи. Максимальный размер выплаты — 1,9 млн рублей. Эти деньги тагильчане могут направить на погашение существующей ипотеки, покупку квартиры или жилого дома.