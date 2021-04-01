В Нижнем Тагиле снова не могут найти фирму, которая будет отлавливать бездомных собак

В Нижнем Тагиле на конкурс по отлову собак никто не заявился. А прямой договор с нынешним исполнителем ООО «Арсенал» истекает 30 апреля.

Напомним, 18 марта администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на отлов бездомных собак. Его стоимость составляла 2,4 млн рублей. Контракт рассчитан до 31 июля 2021 года, но на предложение никто не откликнулся, в том числе красноуральская фирма «Арсенал», которая с февраля отлавливает животных в Нижнем Тагиле.

«Объём большой — побоялись, что не справимся», — прокомментировала директор «Арсенала» Елена Саночкина.

Напомним, в декабре 2020 года тагильская мэрия опубликовала тендер на поимку бесхозных животных в первом полугодии. Начальная цена аукциона составила 4 млн рублей. Но на конкурс никто не заявился. Тогда тагильским чиновникам пришлось в спешном порядке самостоятельно искать компанию, которая согласилась бы работать в Нижнем Тагиле. Единственным, кто тогда согласился на условия тагильской мэрии, стал «Арсенал».