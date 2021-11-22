В Нижнем Тагиле следователь полиции попала в реанимацию после ДТП с такси

В Нижнем Тагиле в ДТП с двумя такси пострадала 32-летняя следователь полиции Наталья Помазкина. Как сообщает E1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас женщина находится в реанимации.

Инцидент произошёл 12 ноября около 23:20. По данным УГИБДД по Свердловской области, 27-летний водитель Chevrolet ехал по проспекту Мира со стороны улицы Циолковского. На перекрёстке Мира — Победы мужчина не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль Lada, который ехал со стороны улицы Грибоедова.

Наталья в этот момент находилась на заднем сиденье Lada. Медики диагностировали у неё перелом основания черепа и лицевых костей. Сейчас женщина находится в реанимации.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.