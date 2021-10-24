В Нижнем Тагиле скончался выпавший из окна пятого этажа четырёхлетний ребёнок

В Нижнем Тагиле выпавший из окна пятого этажа четырёхлетний ребёнок умер в больнице. Как сообщает E1.ru, за его жизнь боролись медики Детской городской больницы и Территориального центра медицины катастроф.

Напомним, трагедия произошла 22 октября около 15:30 в доме № 23 по улице Каспийской на Старателе. Как пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мама мальчика оставила его под присмотром дедушки, а сама в это время распивала спиртное в соседнем подъезде. Пока пожилой мужчина находился на кухне, мальчик взял табурет, вышел на балкон, сумел открыть окно и выпал. При этом очевидцы рассказывали свои версии.