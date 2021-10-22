«Мать распивала спиртное в соседнем подъезде». Полиция и очевидцы рассказали свои версии инцидента с падением ребёнка из окна пятого этажа на Старателе в Нижнем Тагиле

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали подробности падения четырёхлетнего мальчика из окна пятого этажа.

Напомним, инцидент произошёл сегодня около 15:30 в доме № 23 на улице Каспийской на Старателе. В полиции АН «Между строк» пояснили, что мама мальчика одна воспитывает ребёнка и лишь недавно переехала в эту квартиру, где после смерти своей матери ухаживает за престарелым отцом. Женщина оставила ребёнка под присмотром пожилого человека, а сама в это время распивала спиртное в соседнем подъезде. Пока дедушка находился на кухне, мальчик взял табурет, вышел на балкон, сумел открыть окно и выпал.

При этом в паблике «Инцидент Нижний Тагил» комментаторы озвучили свою версию. Якобы пьяная мать в момент падения ребёнка находилась рядом с сыном. Когда мальчик облокотился на перила балкона, чтобы посмотреть вниз, в комнату забежала собака и залаяла. От резкого звука малыш испугался и выпал. Падая вниз, ребёнок ударился о козырёк магазина. По версии источников Tagilcity.ru, мать ребёнка в тот момент выпивала и сама выкинула из окна своего сына.

Сейчас ребёнок находится в городской детской больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.