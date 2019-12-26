В Нижнем Тагиле СК не стал заводить уголовное дело против семейной пары, которая облила себя бензином из-за выселения

Следственное управление по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СК РФ не стало возбуждать уголовное дело против семейной пары Дмитрия Кашина и Веры Брыловой, которые 6 ноября облили бензином судебного пристава и угрожали сжечь свою квартиру из-за выселения. Ранее в УФССП по Свердловской области заявили, что после инцидента решается вопрос о привлечении Олега Кашина по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Как рассказал АН «Между строк» руководитель управления Пётр Понявин, ведомство не усмотрело в действиях Кашина состава преступления.

«На одежде пристава не было обнаружено следов горючей жидкости, — пояснили АН “Между строк” в СК. — На видео, предоставленном УФССП, видно, что пристав пытался забрать канистру у Кашина и в этот момент жидкость разбрызгалась. Соответственно, ни о каком умысле с его стороны речи не идёт».

Напомним, согласно документам, Дмитрий Кашин приобрёл четырёхкомнатную квартиру на 10-м этаже дома № 51 по улице Дружинина в 2007 году с использованием заёмных средств Сбербанка. При этом на недвижимость появилось обременение в пользу банка до полной выплаты кредита, а также был оформлен договор залога. В квартире был сделан ремонт, установлена встроенная мебель; согласно независимой оценке, её стоимость в 2016 году составляла около 9 млн рублей. С 2011 года Кашин и Брылова перестали выплачивать кредит и Сбербанк предъявил в Ленинский районный суд Нижнего Тагила иск об обращении взыскания на квартиру и продаже её с публичных торгов. При этом суд установил начальную продажную цену квартиры в 5,05 млн рублей, без учёта стоимости ремонта. Но продать недвижимость с торгов не удалось, и тогда банк предложил Кашину сохранить квартиру, но для этого ему нужно было найти человека, который бы заключил с банком договор цессии. В этом случае все права по договору, в том числе и права на получение квартиры, перешли от банка к этому третьему лицу взамен выплаты денежных средств в размере 2 млн рублей. Этим третьим лицом стал Олег Арсибеков, приятель Олега Кашина. В августе 2015 года Олег Арсибеков стал полноправным собственником квартиры, но Кашин и Брылова продолжали в ней жить. В 2016 году Арсибеков продал квартиру директору транспортной компании «Омега» Евгению Рутковскому за 2 млн рублей. Супруги Кашины написали заявление в полицию, считая, что Арсибеков путём мошенничества завладел их собственностью, но уголовное дело было закрыто «за отсутствием события преступления».

По данным Службы судебных приставов, у Дмитрия Кашина в период с 2009 по 2019 год накопилось в общей сложности 55 исполнительных производств на сумму 12 млн рублей. У Веры Брыловой за тот же период образовалось 45 исполнительных производств на сумму 18,8 млн рублей.