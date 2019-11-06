Семейная пара в Нижнем Тагиле во время выселения облила бензином судебного пристава (ВИДЕО) 

Во время выселения из квартиры в доме № 51 по улице Дружинина в Нижнем Тагиле семейная пара облила судебного пристава бензином. Ранее супруги Вера Брылова и Дмитрий Кашин в отчаянии угрожали поджечь себя и квартиру, уверяя, что «терять им больше нечего и идти некуда». На место выехали все спецслужбы города: пожарные, МЧС, скорая помощь, полиция.

Служба судебных приставов пока приостановила выселение. По данным пресс-службы ведомства, пауза продлится до принятия решения правоохранительными органами по привлечению должника к уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

«В службе судебных приставов в 2017 году возбуждено 3 исполнительных производства, предметом которых является обязать гражданку Б. и гражданина К. освободить жилое помещение (квартиру) по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 51, а также иные производства в пользу различных взыскателей, — рассказали в ведомстве. — В рамках исполнительных производств должникам неоднократно выносились требования об исполнении судебных решений и устанавливались сроки для освобождения помещения. (…) При этом ранее было отложено совершение исполнительных действий по причине болезни должницы. На сегодняшний день документов, дающих основание для приостановления исполнительного производства и иных судебных решений, нет. В настоящий момент должники использовали все возможности по обжалованию судебного решения о выселении их из занимаемого помещения. Апелляционной и кассационной инстанцией решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а заявления истцов — без удовлетворения. Решение суда о выселении подлежит безусловному исполнению».

В ведомстве добавили, что в базе данных ФССП за Верой Брыловой числится долг порядка 18 миллионов рублей, а за её супругом Дмитрием Кашиным — около 7 миллионов.

Супруги уверяют, что стали жертвами мошенников. Взяв несколько лет назад 4-комнатную квартиру в ипотеку, сейчас они остались и без денег, и без квартиры.

«У нас была ипотека. Мы перестали платить, когда нам банк отдал эту квартиру по договору цессии. Нам сказали, что, если мы оплатим два миллиона, они нам её оставят, но сами этого мы сделать не можем, только третье лицо. Дима позвал своего знакомого Арсибекова Олега, они с ним вместе в спортзале занимались. Тот нам пообещал помочь, дал нам один миллион рублей взаймы, мы ему дали ещё один миллион, и он эти два миллиона рублей внёс в банк. Квартиру оставили за нами. Тогда этот Арсибеков начал потихоньку квартиру переписывать на себя, вступать в правопреемство и говорить, что мы ему деньги не отдаём. Когда он нам этот миллион давал, мы договорились, что отдадим с процентами, когда продадим квартиру. В августе он переписал её на себя, а в декабре он её продал Вертунову, у него много квартир. Вместе они продали квартиру Рудковскому. Сейчас они нас выгоняют, а нам некуда идти. Мне 62 года, у нас одни долги, и нас постоянно терроризируют», — рассказывает Вера Брылова.

Супруги обошли уже все инстанции, Вера Брылова ездила даже в Москву, добиваясь встречи с президентом Владимиром Путиным. Письмо с криком о помощи приняли, но «спустили его вниз, и оно опять оказалось в Тагиле».

«У нас была отсрочка по выселению по состоянию здоровья — у Веры перелом шейки бедра. Мы подали в Нижнетагильский городской суд, там нам отказали, тогда мы подали в областной суд, там судмедэкспертиза показала, что перелом шейки бедра — это тяжкий вред здоровью. Пристав, вступив в сговор с покупателем этой квартиры, приезжал сюда вместе с Рудковским на его личном автомобиле в половину десятого вечера, чтобы выселить нас. На допросы он приезжал тоже с этим покупателем вдвоём, не совпадение ли? Сегодня судебные приставы пришли нас выселять, хотя у нас в областном суде лежит заявление об отсрочке. Нам сказали выезжать сейчас. У меня есть независимая экспертиза Нижнетагильской торговой палаты, которая показывает, что квартира стоит 8 миллионов 800 тысяч рублей. В уголовном деле есть несостыковки в очных ставках, что Вертунов получил, как он говорит, не одну сумму, а другую».

После того как судебные приставы уехали, супруги пустили в квартиру пожарных. Они только что закончили осмотр квартиры. Дмитрий Кашин чуть ранее вышел из дома, супруга Вера даёт интервью местным телевизионщикам и говорит о том, что сдаваться не намерена.

Доследственную проверку по факту инцидента с участием судебного пристава начал СК. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователями СКР будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий и после будет принято процессуальное решение, рассказали в ведомстве.