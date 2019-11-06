В Нижнем Тагиле семейная пара облилась бензином и угрожает поджечь себя из-за выселения. Драма разворачивается сейчас в одной из квартир дома № 51 по ул. Дружинина. Во время выселения супруги от отчаяния начали угрожать, что готовы пойти на крайние меры. По их словам, они стали жертвами мошенников и лишились единственного жилья. В течение года шли судебные разбирательства, супруги пытались возбудить уголовное дело о мошенничестве. Но отсрочить выселение не удалось. Сегодня в квартиру пришли судебные приставы. Как передаёт журналист агентства новостей «Между строк», после угроз к дому приехали два пожарных расчёта и карета скорой помощи.