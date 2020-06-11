В Нижнем Тагиле сдали сразу две отремонтированные по нацпроекту БКАД улицы

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» сдало на этой неделе сразу две улицы, которые были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик сдал улицу Геологов и подъезд к санаторию-профилакторию «Сосновый бор», куда сейчас привозят больных с бессимптомной и лёгкой формой коронавируса. По словам директора МУПа Игоря Васильева, у приёмной комиссии замечаний к дорожникам по ремонту объектов не возникло.

Отметим, ремонта улицы Геологов жители Нижней Черемшанки ждали четыре десятка лет. Они называли её фронтовой. В мае там уложили два новых слоя асфальтобетона, укрепили обочины. До сдачи объекта на нём побывал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Контрольные образцы асфальтобетона, взятые на проверку с улицы Геологов, показали хороший результат.

Первым в Нижнем Тагиле в этом году отремонтировали и сдали по БКАД участок на улице Красных Зорь в Тагилстроевском районе. Специалисты МУПа отремонтировали участок протяжённостью 277 метров, привели в порядок газоны, установили новые бордюры, а также частично сделали тротуары, несмотря на то, что эти работы не входили в проектно-сметную документацию.

В этом году муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» стало генподрядчиком по ремонту 22 улиц за 626,1 млн рублей в рамках нацпроекта БКАД. Её рабочие делают следующие объекты: Красных Зорь, Горошникова, Геологов, Уральский проспект и Строителей, а также подъездную дорогу к санаторию «Сосновый бор». Остальные объекты по БКАД в этом году ремонтируют субподрядчики: «УБТ-Сервис», ООО «АэродромДорСтрой» и «Капиталстрой». Недавно стало известно, что Нижний Тагил получит в этом году дополнительно 124 млн рублей. Сейчас проводятся конкурсы для определения субподрядчиков, которые займутся приведением в порядок ещё нескольких улиц. Все работы должны быть завершены до 25 сентября этого года.