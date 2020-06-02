В Нижнем Тагиле сдали первую отремонтированную в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году улицу

МУП «Тагилдорстрой» сдал первую улицу из списка тех, что должны быть сделаны в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ею стала улица Красных Зорь в Тагилстроевском районе. Специалисты МУПа отремонтировали участок протяжённостью 277 метров, привели в порядок газоны, установили новые бордюры, а также частично сделали тротуары, несмотря на то, что эти работы не входили в проектно-сметную документацию.

Сегодня, 2 июня, на объекте побывали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и приёмная комиссия. После осмотра дорожного участка она приняла решение о вводе объекта в эксплуатацию.

«Все работы на объекте были выполнены в соответствии с проектной документацией. Результаты дорожных испытаний покрытия положительные. Асфальт качественный. Кроме того, были учтены все требования для создания комфортной и доступной городской среды. Уложена тактильная плитка, сделано понижение бортового камня. Также установлены новые плавающие люки», — отметил председатель приёмной комиссии Николай Новиков.

В этом году муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» стало генподрядчиком по ремонту 22 улиц за 626,1 млн рублей в рамках нацпроекта БКАД. Её рабочие следующие делают объекты: Красных Зорь, Горошникова, Геологов, Уральский проспект и Строителей, а также подъездную дорогу к санаторию «Сосновый бор».

Остальные объекты по БКАД в этом году ремонтируют субподрядчики — «УБТ-Сервис», ООО «АэродромДорСтрой» и «Капиталстрой». Недавно стало известно, что Нижний Тагил получит в этом году дополнительно 124 млн рублей. Сейчас проводятся конкурсы для определения субподрядчиков, которые займутся приведением в порядок ещё нескольких улиц. Все работы должны быть завершены до 25 сентября этого года.

«Благодаря реализации данного нацпроекта в Нижнем Тагиле, мы сможем привести всю нашу улично-дорожную сеть к 2024 году не просто в нормативное состояние. Мы сможем привести её в то состояние, которое позволит и тагильчанам, и гостям города спокойно передвигаться по нему», — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые была отремонтирована 21 улица. Ремонтировалось дорожное покрытие во всех районах Нижнего Тагила тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». ТДС за сезон сделал семь дорог: Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымскую, Ломоносова, Учительскую. На работы направили 225,5 млн рублей.

В октябре за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев.