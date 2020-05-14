Мэр Владислав Пинаев проверил сделанные в Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД улицы

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня, 14 мая, прокатился сразу по нескольким отремонтированным в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» улицам. Также он посетил улицу Геологов — первую дорогу, сделанную по программе БКАД в этом году. Ремонта улицы Геологов местные жители ждали четыре десятка лет.

«Раньше мы называли эту дорогу фронтовой. Испытательный полигон отдыхал, она была совсем убитой. В конце апреля дорожники приступили к ремонту, сейчас все работы практически закончены, мелочи остались. Здесь уже гоняют. Вообще по этой дороге обычно много машин проезжает. Потому что, во-первых, это трасса, а во-вторых, по ней люди едут в сады. В планах у нас осталось ещё оформление двух детских площадок — в самом начале и конце улицы Весенней», — рассказала председатель ТОС «Нижняя Черемшанка» Ирина Ростягаева.

На улице Геологов в микрорайоне Новая Черемшанка уложили два слоя асфальтобетона, сейчас укрепляются обочины. МУП «Тагилдорстрой», рабочие которого и ремонтировали дорогу, уже готовит объект под сдачу. Контрольные образцы асфальтобетона взяты на проверку.

«Дорога здесь была в крайне удручающем состоянии, — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — То, что сегодня сделано в рамках проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, для жителей данного микрорайона очень важно. Вообще всё, что мы делаем, мы делаем для жителей тех районов, где это происходит. Сегодня мы проехались по городу. Он оживает, несмотря даже на те ограничения, которые были введены из-за коронавируса. Жителям важно видеть перемены в городе, пока хотя бы по телевидению. Люди старшего поколения сейчас находятся на самоизоляции, и для них источник информации — это репортажи, которые делаете вы, и наша работа. В Нижнем Тагиле продолжаются ремонты дорог, строительство детских садов и моста, реконструкция школы. Я благодарен всем, кто в этих процессах участвует, за то, что сроки не срываются, даже несмотря на историю с коронавирусом».

В 2020 году генподрядчиком на ремонт 22 улиц в рамках нацпроекта за 626,1 млн рублей стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, за которые отвечает МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи квадратных метров. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли «УБТ-Сервис», «АэродромДорСтрой» и «Капиталстрой». По словам директора ТДС, все подрядчики уже зашли на объекты и приступили к работам. Сегодня Нижний Тагил лидирует по скорости и объёму выполнения ремонтов дорог в рамках БКАД по сравнению со многими уральскими городами.

Сегодня Владислав Пинаев попросил «Тагилдорстрой» также привести в порядок подъездные пути к зданию Железнодорожной больницы на Старателе. Рабочие МУПа приступят к ремонту уже на следующей неделе, закончить его планируется в мае.

Недавно специалисты Службы заказчика городского хозяйства проверили на наличие повреждений асфальтобетонного покрытия 24 объекта, которые делали в Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД в 2019 году. Ранее, в октябре, за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев. Напомним, в прошлом году больше всего претензий к качеству выполняемых работ возникло к «Уралстроймонтажу», которому «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» отдали на субподряд ремонты улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской. Из-за проблем с ремонтом улицы Металлургов, где большое количество коммуникаций и сильная транспортная загруженность, даже возникла угроза срыва реализации нацпроекта. Сегодня УСМ латает трещины, бордюры и люки колодцев на улице Ломоносова. Гораздо меньше претензий возникло к улицам Учительской и Уральской (здесь, например, не обустроено 30 м газона).

«Если замечания и есть, то очень несущественные, — сказал мэр Владислав Пинаев. — Большее количество замечаний, претензий касается улицы Ломоносова. Перечень их полностью заактирован, всё это будет предъявляться подрядчику. Я и ранее неоднократно говорил, что та организация, которая делала данную дорогу, все замечания обязана будет устранить в рамках гарантийных обязательств. Процесс полностью зарегламентирован. Я бы не сказал, что эти замечания очень существенные, хоть их и большое количество. Все они устраняемые, ничего сверхъестественного нет. Вообще меня очень порадовало, что дороги, сделанные в прошлом году в рамках национального проекта, даже такие большие трассы, как Северное и Восточное шоссе, всё-таки выстояли. Это показало, что качество асфальта, тех работ, которые были выполнены, соответствует требованиям федерального законодательства и Росавтодора».

Во время объезда Ленинского района Владислав Пинаев также заехал во двор по улице Ермака, 59, который планируется благоустроить в этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Там его ждали жители, не согласные с проектом будущей реконструкции. Изначально планировалось, что при приведении в порядок дворовой территории на Лебяжке будет уничтожен не один десяток деревьев и зелёных насаждений. Но ни чиновники, ни сами жители такое решение не одобрили. В ближайшее время будет создана специальная рабочая группа. Её участники определят точный список тех деревьев, которые необходимо будет всё же срубить, после этого проектировщики доработают документацию. Планируется оставить максимально возможное количество растений.