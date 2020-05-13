«Тагилдорстрой» сделал первую в этом году улицу по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» закатало первую улицу в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие уложили асфальтобетонное покрытие на улице Геологов. Об этом АН «Между строк» рассказал директор ТДС Игорь Васильев.

«На улице Геологов уложили оба слоя асфальтобетона. Вчера рабочие начали заниматься укреплением обочин. Уже взяли контрольные образцы асфальтобетона на проверку. Сейчас мы готовим объект под сдачу», — отметил Васильев.

Сегодня МУП «Тагилдорстрой» ведёт работы одновременно на четырёх объектах. Особых сложностей при выполнении ремонтов, по словам Васильева, пока не возникало. При проведении работ на улицах Геологов и Красных Зорь были обнаружены не указанные в проекте «забитые и сломанные» водопропускные трубы. Предприятию пришлось поменять их за свой счёт.

«На улице Красных Зорь установлен бортовой камень, уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Продолжаем сейчас заниматься остановочными карманами, поднятием колодцев. После этого будем катать верхний слой. Третий объект у нас — это дорога к санаторию “Сосновый бор”. Там идёт подготовка шлаковым щебнем, к концу недели планируем начать укладку асфальтобетона. На улице Горошникова мы уже срезали края для демонтажа бортового камня. Сегодня у нас приходят две машины с гранитом, будем ставить новые бордюры. Ну и этот объект тоже в мае планируем уже заасфальтировать», — рассказал директор ТДС.

Сейчас специалисты предприятия занимаются также устранением небольших замечаний по ремонту улиц в рамках БКАД в 2019 году. После зимы на некоторых объектах образовались трещины.

«УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» приступили к укладке первого асфальта на улицах по БКАД в этом году 3 мая. Генподрядчиком на ремонт 22 улиц в рамках нацпроекта за 626,1 млн рублей стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, за которые отвечает МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи квадратных метров. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли «УБТ-Сервис», «АэродромДорСтрой» и «Капиталстрой».