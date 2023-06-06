В Нижнем Тагиле с 6 по 8 июня госавтоинспекторы проверят водителей автобусов

С 6 по 8 июня госавтоинспекторы Нижнего Тагила организуют очередной рейд «Автобус». Во время этого мероприятия планируется проверка всей документации: путевых листов, водительских удостоверений, регистрационных документов на транспорт, полисов ОСАГО и полисов страхования пассажиров, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Кроме этого, водителям автобусов будут проводить предрейсовый медосмотр. Также предусмотрена проверка документов на техническое состояние и соответствие конструкции транспортного средства. Такие плановые рейды помогают предотвращать аварии, связанные с автобусами, и выявлять иностранных нарушителей, незаконно осуществляющих бизнес, связанный с перевозкой взрослых пассажиров и детей.

«На территории Свердловской области за истёкший период 2023 года зарегистрировано 23 ДТП по вине водителей автобусов, в которых три человека погибли и 29 получили ранения», — уточняют в ГИБДД.

Госавтоинспекторы просят сообщать всю информацию о водителях автобусов, нарушивших ПДД, по телефону +7 (3435) 47-70-01.