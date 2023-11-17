В Нижнем Тагиле рядом с «Уралвагонзаводом» построят исправительный центр на 400 осуждённых

На сайте госзакупок появился тендер на «поставку и монтаж мобильного (инвентарного) здания “Участок, функционирующий как исправительный центр в г. Нижний Тагил Свердловской области”». Начальная стоимость контракта составляет 432,7 млн рублей. Как следует из техзадания, новый исправительный центр будет построен в районе остановки «База механизации» рядом с «Уралвагонзаводом».

«Для социализации и адаптации заключённых, осуждённых к исправительным работам в исправительных центрах, по согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной службой исполнения наказаний проводятся мероприятия по созданию исправительного центра на 400 мест для осуждённых данной категории в городе Нижнем Тагиле Свердловской области. Завершить установку объекта планируется в 2024 году. На Ямале места для отбывания такого вида наказания отсутствуют», — рассказали «Правде УрФО» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Уточняется, что в Нижний Тагил с территории ЯНАО планируют перебрасывать только тех заключённых, которые «встали на путь исправления» и за счёт хорошего поведения и постоянной работы заслужили себе изменение меры пресечения.

Напомним, ещё в августе 2023 года в СМИ появилась информация о том, что глава Нижнего Тагила провёл переговоры с представителями Минюста РФ о строительстве в Алтайском микрорайоне Вагонки новой исправительной колонии. По словам источников СМИ, на самом верху принято решение построить несколько тюрем рядом с оборонными заводами, которые остро нуждаются в дешёвой рабочей силе.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила на запрос АН «Между строк» заявили, что им неизвестно о переговорах Владислава Пинаева на данную тему. Кроме того, по информации начальника управления архитектуры и градостроительства Ирины Бородиной, строительство новой тюрьмы в Алтайском микрорайоне не планируется.

Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко тогда пояснил, что строительство новых колоний в регионе нецелесообразно, поскольку количество заключённых с каждым годом сокращается.

В середине октября городская дума Нижнего Тагила одобрила изменения в генплан города и фактически одобрила изменение статуса земельного участка на ГГМ для размещения исправительного центра ГУФСИН.

Позже стало известно, что представитель «Уралвагонзавода» Александр Бурков провёл встречу с начальником ГУФСИН России по Свердловской области Александром Фёдоровым. Главным вопросом диалога стала возможность трудоустройства осуждённых на предприятии. По данным пресс-службы ГУФСИН региона, сегодня на УВЗ устроены 139 осуждённых без изоляции от общества. Ещё 162 человека работают на производственных участках ИК-12 и ИК-13, оказывая услуги УВЗ по контракту, не покидая территории колоний.