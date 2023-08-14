В мэрии Нижнего Тагила и ГУФСИН опровергли информацию о планах строительства исправительной колонии на Вагонке для нужд «Уралвагонзавода»

В начале августа в Telegram-канале «Воля/Volya» появилась информация о том, что глава Нижнего Тагила провёл переговоры с представителями Минюста РФ о строительстве в Алтайском микрорайоне Вагонки новой исправительной колонии. По словам источников СМИ, на самом верху принято решение построить несколько тюрем рядом с оборонными заводами, которые остро нуждаются в дешёвой рабочей силе.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила на запрос АН «Между строк» заявили, что им неизвестно о переговорах Владислава Пинаева на данную тему. Кроме того, по информации начальника управления архитектуры и градостроительства Ирины Бородиной, строительство новой тюрьмы в Алтайском микрорайоне не планируется.

Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко пояснил, что строительство новых колоний в регионе нецелесообразно, поскольку количество заключённых с каждым годом сокращается.

«Сейчас у нас число заключённых в регионе самое минимальное за всю современную историю региона. Мы не так давно закрыли три колонии. Чтобы что-то строить, на это заранее выделяются деньги, на несколько лет вперёд. У нас ни одной колонии за 40 лет не построено в области. Даже если бы такие планы были, то мы бы признались, нам скрывать смысла нет. У нас колоний достаточно по всем видам режима», — подчеркнул Левченко.

Представитель ведомства также заявил, что технически в городе действуют два исправительных центра: при женской ИК-6 и при ИК-13 для бывших правоохранителей, которые трудоустроены на заводе в Верхней Туре.