В Нижнем Тагиле родительский комитет проверил строительство школы № 85

В школе № 85 капитальный ремонт подходит к завершению, строители уже отремонтировали классы, столовую, заменили окна. Ход ремонтных работ проверили активисты родительского комитета образовательного учреждения и глава города Владислав Пинаев.

Участникам экскурсии представили уже отремонтированные классы, часть кабинетов, которые оформлены яркими цветами, а также потолки улучшенной конструкции со светодиодными панелями.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, ранее в школе были серьёзные проблемы с освещением, детям часто приходилось проходить на обед практически в темноте. Однако сейчас эту проблему устранили: в переходе, соединяющем здание школы со столовой, появилось дополнительное освещение и проложены трубы центрального отопления.

«Вместо здания с обшарпанными стенами и санузлами, качающимися полами и ненадёжным потолком мы видим современное, яркое и функциональное пространство, которое будет побуждать школьников к учёбе и творчеству. Мы уверены, что детям будет здесь комфортно, удобно и радостно», — отметили представители родительского комитета.

Ранее также сообщалось, что на финальном этапе строительства у центрального входа будет оборудован подъёмник для маломобильных граждан. Общая стоимость работ по контракту составила 195 млн рублей.

Владислав Пинаев подчеркнул, что муниципалитет и дальше будет держать курс на обновление старых школ. В ближайших планах администрации сделать капитальный ремонт ещё двух образовательных учреждений — школы № 23 и № 24.