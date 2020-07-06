В школе № 85 Нижнего Тагила оборудуют подъёмник для маломобильных граждан

В администрации Нижнего Тагила отчитались о ходе капитального ремонта школы № 85. По данным пресс-службы муниципалитета, ремонтные работы идут с опережением графика, а на финальном этапе строительства у центрального входа будет оборудован подъёмник для маломобильных граждан.

«У нас нет сомнений в том, что школа будет готова в срок до конца года. Облик образовательного учреждения уже начал меняться — ведутся работы по кладке стен, частично выложена плитка. Радует и то, что все архитектурные решения здания, которые делают его уникальным, будут сохранены. Это красивые колонны и другие декоративные элементы», — рассказал глава города Владислав Пинаев.

В настоящее время завершены работы по черновой штукатурке, а оконные проёмы закрыты новыми блоками. Специалисты ЗАО «Стройкомплекс» ведут замену этажных перекрытий и прокладывают внутренние сети. Уже выполнена черновая укладка полов, возведено порядка 60 кубических метров стеновой кладки и смонтировано 1000 квадратных метров гипсокартонных перегородок.

Также в обновлённой школе появятся два новых больших окна — строители прорубили их в переходе между учебным корпусом и столовой. Такое решение позволит учащимся передвигаться между зданиями при естественном освещении.