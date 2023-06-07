В Нижнем Тагиле родителей через школьные чаты попросили зарегистрировать детей на «Госуслугах»

Образовательные учреждения Нижнего Тагила разослали родителям через школьные чаты уведомления с просьбой успеть зарегистрировать своих детей на «Госуслугах» до 15 июня, пишет ИА «Все новости». С 1 сентября 2023 года учащиеся перейдут на новую единую платформу «Моя школа» (ФГИС «Моя школа»), которая заменит «Сетевой город». Такой сервис будет доступен только через подтверждённую учётную запись на «Госуслугах».

«В срок до 15 июня необходимо проинформировать родителей (законных представителей) о необходимости регистрации детей, в том числе не достигших возраста 14 лет, на “Госуслугах” для обеспечения авторизации участников образовательного процесса в региональном журнале/дневнике исключительно через ЕСИА. Если ребёнок не будет прикреплён к “Госуслугам родителя” (законного представителя), доступ к электронному дневнику будет невозможен», — говорится в уведомлении.

К письму прикреплена подробная инструкция, как добавить ребёнка на «Госуслугах»: сначала нужно авторизоваться и убедиться, что проверены и подтверждены документы школьника, такие как свидетельство о рождении и СНИЛС. Затем можно создавать отдельную учётную запись, а после подтверждения e-mail родителя попросят придумать пароль. Благодаря усовершенствованной программе учителя смогут создать сообщество школы, чаты, проводить совещания, видеоконференции с возможностью демонстрации экрана, а также онлайн-собрания для родителей. Кроме того, на платформе можно будет составлять и просматривать расписание, загружать в открытый доступ учебные и методические материалы. Сами учащиеся будут отправлять на сервис домашние задания, а учителя смогут их проверять. В систему интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, «облако» для файлов, библиотека контента с курсами, а также система поддержки проектной деятельности и портфолио учеников.

Новая система коснётся всех учащихся. Теперь вместо оценок школьникам будут добавлять специальный код, обозначающий, что знания ребёнком освоены. Те, кто откажется от регистрации на «Госуслугах», будут пользоваться бумажным дневником, отмечают в мэрии.

Учебная платформа «Моя школа» организовала доступ к цифровым образовательным ресурсам, таким как «Российская электронная школа», «Сферум», «Билет в будущее», а также к электронным книгам, обучающим видео и тренажёрам. ФГИС «Моя школа» будет обеспечивать равный доступ к качественному образовательному контенту, предоставлять возможности реализации образовательных программ с использованием дистанционных онлайн-технологий с применением единого портала.