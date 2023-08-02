В Нижнем Тагиле риелтор помогла клиентке не стать жертвой телефонных мошенников, которые убеждали женщину продать квартиру

Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», сотрудница агентства недвижимости Юлия Николашина помогла клиентке не попасться на уловки мошенников. Специалист заметила, что женщина вела себя не совсем адекватно при обсуждении сделки и постоянно смотрела в телефон. Это насторожило Юлию, и она сообщила об этом своему руководителю, который обратился в полицию.

«Молодая женщина, говоря о продаже квартиры в связи с переездом, заметно нервничала, при этом всё время смотрела в телефон, настаивала на необходимости сделать фотографии, разъясняла все нюансы сделки, невнимательно слушала объяснения и торопилась получить деньги в течение трёх дней», — рассказали в полиции.

Сотрудники полиции связались со странной посетительницей и выяснили, что она общалась по телефону с незнакомцем, который настаивал на продаже квартиры. Женщине разъяснили, что это мошенник, тем самым пресекли совершение противоправных действий в отношении тагильчанки.

«К нам практически ежедневно обращаются жертвы так называемых дистанционных мошенников, которые используют одни и те же схемы обмана. Одна из таких схем, когда злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков или силовых структур, говорят о попытках неизвестных лиц по доверенности продать недвижимость либо транспортные средства владельца и убеждают граждан, якобы в целях сохранности имущества, самим совершить эти сделки и перевести деньги на некий безопасный счёт», — отметил заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Дмитрий Рублёв.

Также полицейский рассказал, что предпринять риелтору, если по поведению клиента понятно, что он подвергается воздействию недоброжелателей.

«В таких ситуациях следует незамедлительно звонить в дежурную часть полиции по телефону 102, объяснить ситуацию, на место сразу же приедут специалисты, которые в дальнейшем уже будут работать с гражданином», — сообщил Рублёв.

За помощь органам правопорядка сотрудница агентства недвижимости получила благодарственное письмо от имени начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова.