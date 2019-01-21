В Нижнем Тагиле рецидивист ограбил таксистку

В ночь на 21 января в полицию Нижнего Тагила поступило заявление о грабеже от 44-летней местной жительницы. Женщина пояснила, что подрабатывает в такси и в тот вечер она забрала клиента от остановочного комплекса в микрорайоне Красный Камень.

«Мужчина находился в нетрезвом состоянии и по дороге признался, что у него нет денег. Пассажир стал предлагать водителю варианты, где и как она сможет забрать деньги, при этом настаивал, чтобы его подвезли в ещё одно увеселительное заведение. Водитель отказалась и остановила автомашину. В этот момент пассажир потребовал у женщины отдать сотовый телефон, а получив отказ, силой отобрал мобильник и убежал», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на 30-летнего жителя Выи, ранее судимого за серию краж и освободившегося из мест лишения свободы два года назад. Подозреваемый был задержан по месту жительства. Похищенный телефон находился при нём. По данному факту в ОП № 16 возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж с применением насилия».