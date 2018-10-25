В Нижнем Тагиле разъярённые клиенты «Уралтрансбанка» пытались штурмом взять его единственный в городе офис

В Нижнем Тагиле клиенты лишённого сегодня лицензии «Уралтрансбанка» пытались штурмом взять его офисное здание на Огаркова, 5. Об этом АН «Между строк» рассказали свидетели инцидента. В обеденное время возле отделения банка скопились десятки тагильчан, многие из них являлись вкладчиками банка и переживали о том, что не смогут вернуть свои деньги в полном размере. Здесь же, возле офиса, с часа дня наблюдала за всем происходящим студентка Нижнетагильского торгово-экономического колледжа и будущий бухгалтер Кристина. Она пришла к зданию, чтобы предложить разочарованным в «Уралтрансбанке» клиентам открыть счёт в другой финансовой организации.

«Толпы народа приходили, ломились в двери, звонили, матерились. Мужчины особенно психовали, дёргали двери, звонили ходили беспрестанно кому-то. Я даю им бумажки, а они выкидывают их мне прямо в лицо. Один, наоборот, когда узнал, что лицензию отозвали у банка, порадовался, что кредит не успел выплатить. Большинство из тех, кто приходил, были пенсионеры. Мажор один был, богато одет, с последней версией iPhone, нервничал сильно», — рассказала агентству Кристина.

Сотрудница НТМК Наталья узнала об отзыве лицензии у «Уралтрансбанка» от журналиста АН «Между строк».

«Конечно, эта новость стала для меня неожиданной, лёгким шоком, можно сказать. Я здесь брала кредит, мне осталось выплатить ещё более ста тысяч рублей. Куда платить, пока неизвестно. Здесь в объявлениях информация только для тех, у кого остались вклады в банке», — отметила Наталья.

Многие из клиентов «Уральского транспортного банка» признаются, что догадывались о скором закрытии финансовой организации, но надеялись на то, что она доработает хотя бы до конца этого года.

«У двух моих организаций в этом банке есть счета, но их нельзя назвать основными, суммы там небольшие, организованы счета в других банках. Мы все знали о том, что банк скоро закроется, периодически такие статьи появлялись и в СМИ, но думали, он ещё немного поработает. В последнее время там было достаточно пусто, в городе отделения закрывались. Те, кто хотел подстраховаться, открыли другие счета и на крупные суммы не попали. Мелкие суммы государство должно вернуть, переживать не о чем», — рассказал АН «Между строк» предприниматель Сергей.

Ранее сообщалось, что до конца сегодняшнего дня «Уралтрансбанк» примет решение о возможности возобновления операций по картам. В Нижнем Тагиле с конца августа 2018 года работал единственный офис банка — на улице Огаркова. Сейчас на закрытых дверях отделения размещены объявления со ссылкой на сайт https://www.asv.org.ru/, на котором в ближайшее время будет опубликована информация о месте, времени и приёме заявлений по выплате тагильчанам денежных средств по вкладам. Выплаты страхового возмещения вкладчикам «Уралтрансбанка» начнутся не позднее 8 ноября 2018 года. Для оперативного приёма заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 1 ноября. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.