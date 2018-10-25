«Уралтрансбанк» может возобновить операции по картам до конца дня

«Уральский транспортный банк», лишившийся лицензии Банка России, до конца четверга примет решение о возможности возобновления операций по картам, со ссылкой на представителей банка пишет ТАСС.

«Сейчас идёт проверка Центробанка, вся информация будет завтра. На данный момент доступ к счетам заблокирован. Мы ожидаем окончания проверки, решение [об операциях по картам "Уралтрансбанка"] будет принято до конца дня», — сказали в банке.

ТАСС отмечает, что очереди у офисов «Уралтрансбанка» в Екатеринбурге отсутствуют: клиенты подходят, изучают информацию, размещённую на закрытых дверях офисов, и звонят по указанному номеру для уточнений.

В Нижнем Тагиле с конца августа 2018 года работал единственный офис банка - на улице Огаркова. Сейчас он закрыт, на окнах висит объявление об отзыве лицензии.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже сообщило, что выплаты страхового возмещения вкладчикам «Уралтрансбанка» начнутся не позднее 8 ноября 2018 года. Для оперативного приёма заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 1 ноября.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счёту) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии — 25 октября 2018 года.