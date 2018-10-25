Выплаты вкладчикам «Уралтрансбанка» начнутся 8 ноября

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выступило с официальным заявлением после отзыва лицензии у «Уральского транспортного банка».

В департаменте общественных связей АСВ подчёркивают, что каждый вкладчик «Уралтрансбанка» имеет право на получение страхового возмещения в размере 100% суммы всех его вкладов, но не более 1,4 млн рублей.

«Выплаты начнутся не позднее 8 ноября 2018 года. До указанной даты Агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате страхового возмещения. Для оперативного приёма заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения Агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления Агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 1 ноября 2018 года», — заявили в АСВ.

Отмечается, что сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. При этом для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди.

Напомним, сегодня Банк России отозвал у «Уральского транспортного банка» лицензию на осуществление банковских операций. Офисы организации находились во всех регионах УрФО, Перми и Москве. Клиенты организации уже не могут получить свои деньги. Офисы в Екатеринбурге закрыты, банкоматы также не работают. Многие муниципальные, областные и государственные предприятия Свердловской области выдают своим сотрудникам зарплаты именно через эту кредитную организацию.