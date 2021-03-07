В Нижнем Тагиле разрешили отлов и отстрел волков с 3 марта

Из-за участившихся случаев появления волков в населённых пунктах и в связи с «угрозой нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания, а также превышением показателей максимальной численности охотничьих ресурсов» в охотничьем угодье «Нижнетагильское» разрешили отстрел и отлов волков

В документе департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области указано, что охота на волков разрешена с 3 марта по 30 апреля 2021 года. При этом без ограничения по количеству.

Для отстрела может быть использовано только охотничье огнестрельное гладкоствольное и нарезное оружие, а также самоловы, за исключением петель.

Напомним, накануне в посёлке Евстюниха под Нижним Тагилом местные жители несколько раз видели из своих окон диких волков, а днём натыкались на следы хищников. 4 марта волки и вовсе загрызли 8 местных собак.