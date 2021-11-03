В Нижнем Тагиле работник «Уралвагонзавода» скончался после тяжелейшей травмы головы

В Демидовской больнице Нижнего Тагила после тяжелейшей травмы головы скончался работник «Уралвагонзавода» (входит в “Ростех”) Вадим Фёдоров.

Напомним, мужчина был госпитализирован 25 октября после ЧП на предприятии и находился в тяжёлом состоянии в реанимации. 48-летний тагильчанин работал монтажником в цехе № 816. По информации коллег, на самом предприятии считают, что он получил травму при падении. Но один из очевидцев рассказал родственникам пострадавшего, что его ударило что-то тяжёлое. В телефонном разговоре, опубликованном в паблике «Инцидент Нижний Тагил», мужчина говорит дочери пострадавшего, что скорее всего его ударила балка, упавшая сверху. Также очевидец добавляет, что после трагедии скорую помощь долго не вызывали.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе «Уралвагонзавода», сейчас на предприятии работает комиссия Госинспекции труда в Свердловской области, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

«Случившееся – это большая трагедия для всего коллектива. Администрация, профсоюзный комитет “Уралвагонзавода”, коллеги выражают соболезнования родным и близким покойного», – добавили в пресс-службе УВЗ.

Церемония прощания с Вадимом Фёдоровым пройдёт 4 ноября в 13:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе на ул. Трудовая, 3.