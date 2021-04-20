В Нижнем Тагиле пьяный водитель, уходя от погони, врезался в экипаж ДПС

Вчера, 18 апреля, около 20:00 в Нижнем Тагиле пьяный водитель Hyundai Accent врезался в автомобиль ДПС. Мужчина, следуя по улице Гагарина в посёлке Старатель, проигнорировал требования правоохранителей об остановке и попытался скрыться от полицейской погони.

«Он успел выехать за черту города и направился по Южному подъезду к Нижнему Тагилу в сторону села Николо-Павловского. На девятом километре водитель Hyundai не справился с управлением и столкнулся ещё с одним экипажем ДПС, двигавшемся в попутном направлении. В аварии никто не пострадал», — рассказали TagilCity в отделе пропаганды ГИБДД.

По словам полицейских, водитель иномарки был пьян. Мужчина объяснил инспекторам, что направлялся домой после мойки автомобиля, во время которой он употреблял спиртные напитки.

В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Статья предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 18 до 24 месяцев.