В Нижнем Тагиле пьяный водитель на иномарке врезался в столб

Вечером 10 декабря в Нижнем Тагиле у дома № 22 на Черноисточинском шоссе произошло ДТП. 34-летний водитель Seat Ibiza, проезжая по улице Челюскинцев, не справился с управлением и врезался в электроопору. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, пострадавший получил ушибы. После осмотра медиков он был отпущен домой.

Госавтоинспекторы установили, что водитель не имеет прав на управление легковым автомобилем. Кроме того, у мужчины имелись явные признаки опьянения, но от освидетельствования алкотестером он отказался. В отношении правонарушителя был составлен материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).