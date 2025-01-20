В Нижнем Тагиле пьяный водитель на «буханке» врезался в столб

В ночь на 20 января в Нижнем Тагиле произошло необычное ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции Свердловской области, около 3 часов ночи у дома № 22 на улице Металлургов «УАЗ-буханка» врезалась в опору электропередач. В результате ДТП 23-летний водитель получил травмы головы и множественные ссадины, однако от медицинской помощи отказался.

В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что молодой человек ранее 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование водителя показало наличие в выдыхаемом воздухе 0,560 мг/л алкоголя, что свидетельствует о состоянии опьянения. В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также по ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожного сооружения. Водитель отказался давать объяснения. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения и не допускать управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Обо всех случаях грубых нарушений ПДД дорожная полиция просит сообщать в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 102.