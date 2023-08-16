В Нижнем Тагиле пустят маршрутные автобусы от «Глобуса» до ЦГБ № 1 через Луганский мост

На официальном сайте мэрии Нижнего Тагила опубликовано постановление, в котором говорится, что городские власти до конца 2023 года планируют запустить автобусный маршрут № 77 с ГГМ до ЦГБ № 1 через новый мост на Тагильском пруду. Конечной остановкой на Гальянке станет магазин «Глобус» (Черноисточинское шоссе, 20), а на Вагонке — горбольница № 1.

Перечень остановочных пунктов: «Магазин "Глобус"», «Пятый магазин», «Улица Бригадная», «Школа № 90», «Рынок "Гальянский"», «Универсам», «Карьер», «Торгово-развлекательный центр "КИТ"», «Школа № 40», «Уральский проспект», «Луганский проспект», «Микрорайон Фотеево», «Корабельный мыс», «Сосновый бор», «Путепровод», «Горзеленхоз», «Садоводов, 40», «Улица Дальняя», «Садоводов, 108», «25-й квартал», «Карьеры», «Валегин бор», «Переулок Оплетина», «Алтайский микрорайон», «Школа», «Универсам», «Спортивная», «Улица Энтузиастов», «Проспект Вагоностроителей», «Техникум», «Кинотеатр "Россия"», «Магазин "Зенит"», «Роддом», «Пихтовые горы», «Лицей № 39», «Улица Максарёва», «ЦГБ № 1».