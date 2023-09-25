В Нижнем Тагиле пройдёт «железнодорожная» экскурсия для пассажиров «Ласточки»

В Нижнем Тагиле 30 сентября пассажиры электропоезда «Ласточка» смогут принять участие в бесплатной «железнодорожной» экскурсии. Мероприятие приурочено к 20-летию ОАО «РЖД» и 145-летию Свердловской магистрали.

Как уточнили в пресс-службе СвЖД, для участия в мероприятии желающим необходимо пройти регистрацию на сайте Центра развития туризма Нижнего Тагила и приобрести билет на «Ласточку» № 7061, двигающуюся по маршруту Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар. Электропоезд отправится из Екатеринбурга 30 сентября в 08:42 по местному времени и прибудет в Нижний Тагил в 10:34. На платформе туристов будет встречать экскурсовод. Вместе с ним группа посетит Музей истории Нижнетагильского региона СвЖД, который располагается в бывшем паровозном депо на станции Нижний Тагил, и осмотрит экспозиции, посвящённые развитию и истории паровозного дела в городе.



Фото: пресс-служба СвЖД



Каждый участник экскурсии сможет почувствовать себя машинистом электропоезда, сев за учебный тренажёр виртуальной реальности в учебном центре депо. Завершится экскурсия на Привокзальной площади, рядом с установленным в качестве памятника паровозом «Лебедянка» Л-1635.