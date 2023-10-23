В Нижнем Тагиле пройдёт XI Всероссийская научно-практическая конференция «Худояровские чтения»

В Нижнем Тагиле 26–27 октября 2023 года пройдёт традиционная XI Всероссийская научно-практическая конференция «Худояровские чтения». Организаторы мероприятия — Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и Уральский колледж прикладного искусства и дизайна.

В этом году на конференции будут подняты четыре темы для обсуждения: «Сохранение, развитие и популяризация народных промыслов», «Художественные коллекции музеев. Выставки. Открытия», «Художественная жизнь и художественное образование», «Камнерезное искусство Урала: история и традиции».

В рамках конференции 26 октября пройдёт торжественное мероприятие «Гнездо соловья» в честь 25-летия фольклорного коллектива «Соловейка». А 27 октября состоится практический семинар для мастеров народных художественных промыслов на тему «Правовое регулирование в области народных художественных промыслов» с привлечением ведущих юристов и специалистов в этой сфере.

«Сфера народных художественных промыслов (НХП) на сегодняшний день включает в себя около 350 предприятий в более чем 60 регионах России. Численность занятых в сфере НХП — более 30 тысяч человек», — отмечают в музее-заповеднике.

В этом году заявки на участие в конференции подали более 60 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска и других городов России.

Напомним, что научно-практическая конференция «Худояровские чтения» проходит с 2004 года. В прошлый раз она была посвящена 275-летию уральской лаковой росписи по металлу, в ней приняли участие более 100 человек со всей страны.

Открытие конференции состоится в отеле «Демидов-плаза» (зал «Москва») 26 октября, начало регистрации участников в 09:00.