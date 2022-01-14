В Нижнем Тагиле пройдёт первый концерт юных музыкантов в рамках проекта филармонии «Большая сцена» 

29 января в Нижнетагильской филармонии пройдёт первый в этом году концерт в рамках проекта «Большая сцена для юных музыкантов» (0+). На сцене вместе с профессиональным оркестром выступят учащиеся музыкальных школ и студенты-музыканты.

Фестиваль проводится в Нижнем Тагиле уже пятый раз. Как говорят сами организаторы, «Большая сцена» не является конкурсом. По замыслу авторов, все участники получают серьёзный опыт работы в профессиональном музыкальном коллективе, учатся слушать дирижёра и «чувствовать» своих коллег.

Проект был создан в 2018 году. В прошлом году в нём впервые участвовали и вокалисты. В этом году «Большая сцена» расширила географию: стать участниками проекта могли желающие со всей России. С артистами Нижнетагильской филармонии выступят не только тагильчане, но и юные музыканты и студенты консерваторий из Верхней Салды, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

«Сейчас уже начались репетиции. Каждый год планка качества для участников повышается. Неудивительно, что в 2022 году на “Большой сцене” покажут себя в основном учащиеся старших классов, а также колледжей искусств. Так, почти каждый второй участник — студент», — говорят организаторы.

В этом году для участия в концерте прошли отбор 14 музыкантов. Им придётся не только играть с профессиональными музыкантами «Демидов-камерата», но и солировать в большом концерте. Концерт пройдёт под управлением Евгения Сеславина. На сцене выступят дебютанты и уже известные слушателям по прошлым сезонам юные солисты.

Добавим, в конце 2021 года стало известно, что домристка Арина Роммель, которая неоднократно участвовала в проекте, стала стипендиатом губернаторской премии.