В Нижнем Тагиле стартовал приём заявок от юных музыкантов в проект филармонии «Большая сцена» 

Нижнетагильская филармония анонсировала приём заявок в проект «Большая сцена для юных музыкантов» (0+). В нём учащиеся музыкальных школ и студенты-музыканты выступают вместе с профессиональным оркестром. Репетиции участников пройдут в декабре, а большой концерт состоится 29 января.

Стать участником проекта могут юные музыканты от 10 лет, а также студенты музыкальных отделений колледжей со всей России. До 2 декабря нужно успеть подать заявку, отправить ссылку на видеозапись с выступлением и нотный материал на электронную почту kamerata@muzika-nt.ru либо по адресу: 622001, Нижний Тагил, проспект Ленина, 31. С положением проекта можно познакомиться на сайте филармонии.

Первый концерт «Большая сцена для юных музыкантов» в филармонии состоялся в 2018 году. По замыслу авторов, проект не является конкурсом, все участники получают серьёзный опыт работы в профессиональном музыкальном коллективе, учатся слушать дирижёра и «чувствовать» своих коллег.

В 2021 году в проекте впервые участвовали вокалисты. В этом же году «Большая сцена» расширила географию: с артистами Нижнетагильской филармонии выступили не только тагильчане, но и юные музыканты из Верхней Салды, Екатеринбурга, студенты консерваторий Москвы и Петербурга.