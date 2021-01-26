На сцене Нижнетагильской филармонии в четвёртый раз выступят начинающие музыканты 

Проект поддержки молодых талантов «Большая сцена» филармонии Нижнего Тагила в этом году удивит слушателей двумя концертами и сложными программами. Ученики музыкальных школ от 10 лет и старше, а также студенты-музыканты выступят с оркестром «Демидов-камерата» и «Тагильскими гармониками».

Первый концерт «Большая сцена для юных музыкантов» в филармонии состоялся в 2018 году. Замысел проекта заключается в предоставлении шанса молодым исполнителям выступить на сцене с профессиональными оркестрами. Это не конкурс и не состязание талантов, все участники получают серьёзный опыт работы в музыкальном коллективе, учатся слушать дирижёра и «чувствовать» своих коллег.

В 2021 году в проекте впервые поучаствуют вокалисты (баритон и сопрано). Также в нынешнем сезоне на одной сцене с оркестрами окажутся не только тагильчане, но и юные музыканты из Верхней Салды, Екатеринбурга, студенты консерваторий Москвы и Петербурга.

«Есть звёздочки. Некоторые ребятки у нас выступают уже по три-четыре раза, и рост заметен. Идёт наращивание профессионализма. В этом году много иногородних. Много выпускников наших приезжает — из Москвы, Питера, Екатеринбурга. Радует, что произведения берут интересные, сложные. И дети справляются! Технически и музыкально растут. Много интересных номеров, есть что послушать, на что обратить внимание», — говорит дирижёр филармонии Евгений Сеславин.

Концерты проекта «Большая сцена» (3+) пройдут 30 января и 6 февраля в 16:00 в ОПЦ. Как отмечают в филармонии, начинающим артистам важны внимание и поддержка публики. Приобрести билеты можно на сайте филармонии или в кассах.